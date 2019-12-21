В Екатеринбурге мужчина устроил стрельбу в баре во время корпоратива

Полиция Екатеринбурга задержала 25-летнего мужчину, который открыл стрельбу в баре «Огонёк» из травматического пистолета. Пострадал охранник заведения. В момент совершения преступления задержанный находился на новогоднем корпоративе.

Правоохранители изъяли у стрелка травматический пистолет ИЖ-79, на который у него есть разрешение до августа 2021 года. По словам Горелых задержанному могут вменить хулиганство с применением оружия или покушение на убийство.

Охраннику бара была оказана медицинская помощь, госпитализация мужчине не потребовалась.

«Дело было так: чувак перебухал, уронил бокал за бар. Подошла служба безопасности и попросила его выйти, так как он слишком пьян. На удивление, он спокойно пошел. То есть ему в заведении у бара никто руки не сворачивал, ничего такого — это видно по камерам. Он подошёл к гардеробу, там стоял в очереди. И в этот момент вдруг из штанов выхватывает пистолет и начинает стрелять, как гангстер в фильмах, в охранника. Самое интересное — ребята говорят, что ничто не предвещало такого его поведения. Если бы он начал выделываться у бара, его бы сразу скрутили и, наверное, этого инцидента бы не было. Когда он выстрелил в охранника несколько раз — там все нормально, кстати, кровь была, но охранник жив, — его быстро скрутили, оружие забрали и отдали полиции», — рассказал E1.RU владелец бара Евгений Кексин.