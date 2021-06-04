В Екатеринбурге мужчина, разбивший голову прохожему трубой, сам пришёл в полицию

Один из трёх человек, напавших 1 июня на неизвестного мужчину, пришёл в отдел полиции № 7 Екатеринбурга и сдался силовикам, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

По данным ведомства, это был тот самый мужчина, который ударил случайного прохожего металлической трубой по голове, после чего пострадавший попал в больницу.

«Личность нападавшего была установлена оперативниками на следующий день после происшествия. В результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий полицейские оказались в шаге от поимки агрессивного мужчины. Но тот, осознав этот факт, решил сдаться. Значительную роль сыграл также широкий резонанс в СМИ», — прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу.

По данным полиции, подозреваемый — 44-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Во время допроса он сообщил, что во время инцидента был пьян. Он раскаивается и приносит извинения пострадавшему. Трубу взял, чтобы «их самих ею не отоваривали».

Сам инцидент произошёл поздно вечером 1 июня у входа в Октябрьское троллейбусное депо.

Охранник троллейбусного депо в комментарии E1.ru рассказал, что изначально на территорию забежал молодой человек, который попросил спрятать его от трёх нападавших, бежавших за ним.