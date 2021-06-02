В Екатеринбурге трое пьяных мужчин напали на прохожего и разбили ему голову трубой

Вечером 1 июня в Екатеринбурге у входа в Октябрьское троллейбусное депо компания из трёх человек напала на случайного прохожего: один из неизвестных нанёс мужчине сильный удар металлической трубой по голове, со ссылкой на отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу пишут E1.ru и Znak.com.

Охранник троллейбусного депо в комментарии E1.ru рассказал, что изначально на территорию забежал молодой человек, который попросил спрятать его от трёх нападавших, бежавших за ним.

«Мы [охранники] не пустили этих трёх пьяных парней на территорию депо, тогда они начали с нами драться. А затем они на улице пристали ещё к одному прохожему, который к ситуации не имел никакого отношения. Один из нападавших ударил его металлической трубой», — сказал он.

В настоящий момент полиция разбирается в обстоятельствах происшествия и устанавливает причастных к нему.

«[Когда] на место происшествия прибыл наряд полиции, все участники инцидента, включая пострадавшего, скрылись. Сам пострадавший в органы внутренних дел не обращался, из медицинских учреждений информации о госпитализированных из данного района пациентов также не поступало», — прокомментировали инцидент в УМВД города.

В Екатеринбурге это не первый случай нападения на прохожих, однако в городском УМВД не связывают между собой все инциденты, а преступную активность называют сезонным явлением.