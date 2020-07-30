В Екатеринбурге мужчина разбил кирпичом окно медцентра из-за отказа врачей выдать справку

В Екатеринбурге посетитель Центра медицинской профилактики на Сурикова бросил кирпич в окно учреждения из-за отказа в выдаче положительного заключения, пишет E1.ru.

Медики предполагают, что мужчину не устроило, что врачи отказались выдавать ему положительное заключение, разрешающее выход на работу. В медцентре рассказали, что мужчина недавно проходил у них экспертизу на профпригодность и рассчитывал устроиться в строительную компанию. В документах было указано, что специфика его работы связана с монтажными работами на высоте, конкретнее — верхолазными работами по обслуживанию подъёмных сооружений.

«Наша организация занимается экспертизой профпригодности. У этого мужчины были проблемы со здоровьем. Ему сразу объяснили, что с такими показателями по анализам мы не вправе допустить его до работы, и отправили к терапевту по месту жительства на лечение. И после этого произошёл дикий инцидент со швырянием кирпича», — объяснила главврач центра Марина Румянцева.

В медцентре объяснили посетителю, что за выдачу фиктивной экспертизы и возможные ЧП на производстве в отношении врачей могут возбудить уголовное дело.

«Мужчина был крайне недоволен. Он заявил, что ему надо вот-вот уезжать на вахту. Я в ответ объяснила, что мы все несём уголовную ответственность за результаты экспертиз профпригодности. И если с человеком, у которого проблемы со здоровьем, что-то случится во время работы, отвечать будут именно медики. Но в ответ он мне заявил, что я должна "просто подписать", закрыв глаза на результаты обследования», — рассказала врач.

Уходя из клиники, посетитель обещал засудить медиков, а на следующий день вернулся к зданию с кирпичом в руках и изо всей силы швырнул его в стекло. Кирпич пролетел через помещение и впечатался в стену, при этом едва не разбил голову сотруднице, которая находилась в холле центра с бесконтактным термометром для измерения температуры. После этого происшествия на место немедленно вызвали полицию. Хулигана объявили в розыск.