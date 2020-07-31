В Екатеринбурге мужчина избил и ограбил 92-летнюю пенсионерку

В Екатеринбурге неизвестный избил и ограбил 92-летнюю пенсионерку, забрав у неё золотые серьги и кольцо, пишет E1.ru.

Инцидент произошёл 29 июля: пожилая женщина выходила из своей квартиры в доме на Степана Разина, 74, в это время мужчина напал на неё, избил и забрал драгоценности.

«Подозреваемый втолкнул женщину в квартиру, из которой она выходила, и несколько раз ударил её рукой по голове. От полученных травм пенсионерка потеряла сознание, а неизвестный похитил золото из шкатулки, которая стояла в прихожей. Пострадавшая пришла в себя и позвонила внуку, который и обратился в полицию», — говорится в полицейской ориентировке.

Ущерб потерпевшая оценила в десять тысяч рублей.

В больнице врачи установили, что нападавший также сломал женщине ребро — у неё перелом со смещением. В совершении преступления подозревают 36-летнего Павла Смирнова.