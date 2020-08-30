В Екатеринбурге мужчина больше года прожил в квартире с разлагающимся трупом

В Екатеринбурге мужчина больше года прожил в одной квартире с разлагающимся трупом. Соседи чувствовали неприятный запах, но списывали его на коммунальные проблемы.

Как рассказала E1.ru жительница подъезда Ксения, мужчина въехал в их дом около полутора лет назад. Новый жилец ходил «кушать с помойки, шугался всех». На контакт с соседями он не шёл. По словам женщины, запах в подъезде появился с момента заселения странного соседа.

На днях мужчина забыл закрыть дверь, когда уходил из квартиры. Заглянув внутрь, жильцы подъезда увидели антисанитарию и лежащий под одеялом скелет умершей старушки.