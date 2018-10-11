В Екатеринбурге муж расстрелял воспитательницу рядом с детским садом

В Екатеринбурге на территории, прилегающей к детскому саду по улице 40 лет Октября, вечером 11 октября были обнаружены тела 43-летней воспитательницы детского сада и её 47-летнего супруга с огнестрельными ранениями, со ссылкой на пресс-службу регионального СК пишет Znak.com.

По данному факту следственный отдел по Орджоникидзевскому району возбудил уголовное дело по признакам убийства (статья 105 УК РФ).

«По предварительным данным следствия, мужчина убил свою супругу и потом совершил самоубийство. Необходимо при этом отметить, что инцидент между супругами произошёл не в присутствии детей, посещающих указанный детский сад, соответственно, никто из детей не пострадал. Само происшествие, по данным следствия, имело место не в здании детского сада, а на прилегающей к детсаду территории», — сообщили следователи.

Инцидент также прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

«На месте происшествия в настоящее время, помимо наших коллег из районного отдела СКР, работают представители руководства территориального ОП-15, на чьей земле это произошло, и УМВД по Екатеринбургу. Уже установили личности погибших. Между супругами, по предварительным данным, произошёл межличностный конфликт. Орудие преступления — охотничье ружьё, зарегистрированное на погибшего мужчину, изъято. Оно было выдано ему официально, так как умерший являлся охотником. У погибших родителей остались двое несовершеннолетних детей, сейчас они находятся у бабушки, но сотрудникам полиции из подразделения по делам несовершеннолетних придётся экстренно решать их дальнейшую судьбу. Кроме того, сейчас сыщики опрашивают соседей, родственников и знакомых погибших в целях выяснения условий, в которых жили супруги», — отметил полковник Горелых.

На месте происшествия работает усиленная областная следственно-оперативная группа следователей под руководством замруководителя регионального СК Алексея Колбасина. Криминалисты регионального СКР совместно с сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства преступления, собирают доказательственную базу, допрашивают свидетелей.