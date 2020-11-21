В Екатеринбурге муж пациентки с COVID-19 напал на бригаду скорой помощи

В Екатеринбурге мужчина напал на бригаду скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердлвоской области.

В ведомстве рассказали, что две сотрудницы скорой помощи приехали в квартиру по улице Сурикова в ночь на 21 ноября. Их вызвала женщина, заразившаяся коронавирусной инфекцией. По словам медиков, у неё не было показаний для госпитализации и прохождения КТ, но муж пациентки настаивал на стационарном лечении.

«Пациентку беспокоило повышение температуры, причём о высоких, фебрильных цифрах речь не шла. Других жалоб, в том числе на одышку и затруднение при дыхании, у девушки не было», — рассказала порталу Е1.RU медик.

После отказа, мужчина запер одного из медиков в квартире, а после спустил её с лестницы. В результате девушка фельдшер получила ушибы.

Сейчас сотрудники СКР будут выяснять все обстоятельства произошедшего.