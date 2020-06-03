В Екатеринбурге мошенники украли полмиллиона рублей у пожилых супругов

В Екатеринбурге мошенники украли у пожилой пары 500 тысяч рублей, сообщает отделение по связям со СМИ управления МВД по Екатеринбургу.

Злоумышленники предложили пенсионерам продуктовый набор и попросили их назвать свой домашний адрес, спустя час мошенникам удалось приехать к дому жертв, попасть в квартиру и совершить преступление.

«После проникновения в жилище преступники попросили написать заявление на предоставление материальной помощи. При этом один из визитёров контролировал супругов, а женщина отошла в другую комнату якобы взять стул. За пять минут она сумела найти в шкафу спрятанные деньги, которые пенсионеры откладывали на похороны. После ухода злоумышленников супруги обнаружили пропажу, но было уже поздно», — сообщили в ведомстве.

По факту воровства возбудили уголовное дело. Всех, кто узнал злоумышленников, запечатлённых камерами видеонаблюдения, полицейские просят сообщать по телефону (343) 356-42-02 или по линии 02.