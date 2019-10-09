В Екатеринбурге могут построить второй аэропорт

Администрация Екатеринбурга не исключает, что после 2035 года в городе появится второй аэропорт, пишет Znak.com. Такие перспективы описаны в проекте генплана Екатеринбурга, который сейчас вынесен на общественное обсуждение.

«В период после 2035 года при стабильном росте пассажиропотока и грузопотока по авиасообщению предусмотреть резервирование земельного участка для размещения второго аэропорта в Свердловской области в границах Екатеринбургской агломерации», — говорится в документе.

Район, где может быть выделен такой участок, не уточняется. До 2035 года планируется развитие действующего аэропорта Кольцово, которое предполагает расширение территории воздушной гавани, в том числе за границами Екатеринбурга.