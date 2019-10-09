В Екатеринбурге могут построить второй аэропорт

Администрация Екатеринбурга не исключает, что после 2035 года в городе появится второй аэропорт, пишет Znak.com. Такие перспективы описаны в проекте генплана Екатеринбурга, который сейчас вынесен на общественное обсуждение.
«В период после 2035 года при стабильном росте пассажиропотока и грузопотока по авиасообщению предусмотреть резервирование земельного участка для размещения второго аэропорта в Свердловской области в границах Екатеринбургской агломерации», — говорится в документе.
Район, где может быть выделен такой участок, не уточняется. До 2035 года планируется развитие действующего аэропорта Кольцово, которое предполагает расширение территории воздушной гавани, в том числе за границами Екатеринбурга.
«В период до 2025 года планируется строительство и оснащение Екатеринбургского укрупнённого центра Единой организации воздушного движения (площадь земельного участка — 3000 квадратных метров), модернизация аэровокзальной площади (строительство здания многоуровневой парковки, благоустройство комфортных и безопасных пешеходных подходов к железнодорожному терминалу высокоскоростной магистрали, которая будет останавливаться в аэропорту) и увязка транспортного обслуживания аэропорта с городскими видами транспорта; строительство третьей взлётно-посадочной полосы. До 2035 года планируется строительство в аэропорту дополнительных новых зданий и сооружений пассажирских терминалов, дополнительных новых зданий и сооружений грузового комплекса», — говорится в документе.