В Екатеринбурге местные жители задержали и передали в полицию мужчину, который показывал несовершеннолетним девочкам половые органы

В Екатеринбурге местные жители поймали 20-летнего мужчину, который демонстрировал двум несовершеннолетним девочкам половые органы. Граждане задержали его прямо в момент совершения преступления, а затем передали сотрудникам полиции.

Инцидент произошёл 30 ноября в районе Химмаша. Как сообщил E1.ru источник в правоохранительных органах, задержанный признался в преступлении и объяснил поступок желанием удовлетворить «известную потребность».

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный ранее не судим. 20-летний мужчина работал в одном из местных учреждений слесарем-ремонтником. Сейчас сыщики уголовного розыска проверяют его на причастность к другим преступлениям, совершённым на территории Среднего Урала.