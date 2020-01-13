В Екатеринбурге майора полиции задержали при получении взятки

В Екатеринбурге участкового уполномоченного отдела полиции № 11 УМВД по Екатеринбургу майора Айдына Рустамова задержали при получении взятки в 70 тысяч рублей, сообщил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

«Данная работа проводилась оперативниками подразделения собственной безопасности полицейского главка. Операция прошла в середине декабря 2019 года. В настоящее время по данному факту ведётся внутренняя проверка. Кроме того, материалы переданы в региональное управление СКР для принятия соответствующего процессуального решения», — рассказал Валерий Горелых.

Деньги, которые передавались участковому, платили уроженцы одной из южных республик за оказание содействия при оформлении нужных документов. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении Рустамова уголовного дела по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).