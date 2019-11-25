В Екатеринбурге мальчик в костюме гаишника жезлом пытался остановить машины (ВИДЕО)

Днём 24 ноября на Уктусе на перекрёстке улиц Яблоневой и Якутской маленький мальчик в костюме сотрудника ГИБДД пытался остановить машины, со ссылкой на очевидца пишет E1.ru.

«Я живу рядом с этим перекрёстком. Увидел в окно полицейского, который останавливал машины. Там часто полицейские стоят. А потом понял, что это мальчик с папой. Папа ему подсказывал, чтобы он поднимал жезл, останавливал машины, но мальчику только сигналили или моргали фарами», — говорит Александр.

Так никого и не остановив, мальчик с папой ушли, сели в автомобиль BMW X6, припаркованный рядом, и уехали.