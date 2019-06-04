В Екатеринбурге лжегазовик напал на слесарей горгаза

В Екатеринбурге лжегазовик напал на слесарей АО «Екатерибурггаз», которые решили пресечь его незаконную деятельность, сообщает пресс-служба компании.

Инцидент произошёл 3 июня в доме на улице Советской, 15: неизвестный мужчина в спецодежде, представившись сотрудником «Екатеринбурггаза», прошёл в квартиру пенсионерки и стал менять кран опуска над газовой плитой. За свои услуги он запросил 2 тысячи рублей, сообщив, что в противном случае он выпишет женщине штраф в 5 тысяч рублей. Соседка пенсионерки — старшая по дому — заподозрила неладное и обратилась за помощью к бригаде слесарей АО «Екатеринбурггаз», которые в тот день проводили плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме. Слесари Екатерина Шушарина и Елена Тимофеева сказали, что мужчина не имеет никакого отношения к компании, и вызвали полицию для разбирательства.

Лжегазовик распылил женщинам в лицо газовый баллончик и сбежал. Слесарей экстренно госпитализировали в больницу № 23 с ожогами глаз и ушибами, пострадали также хозяйка квартиры и старшая по подъезду — все они написали заявление в полицию.