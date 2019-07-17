В Екатеринбурге курьер убил сотрудника супермаркета «Мегамарт» за замечание

В Екатеринбурге убит сотрудник магазина «Мегамарт» на улице Айвазовского, 53, сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Екатеринбург» соцсети «ВКонтакте».

Водитель, который привёз продукты в зону разгрузки супермаркета, случайно задел собачьи будки на заднем дворе магазина. Слесарь торговой точки, который ухаживал за собаками и кормил их, сделал замечание курьеру, на что тот вспылил и ударил слесаря. От удара мужчина упал на землю, ударился головой об асфальт и умер до приезда медиков.

«По данным СО по Ленинскому району Екатеринбурга проводится проверка, выясняется причина смерти, по результатам вскрытия будет принято процессуальное решение», — сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В УМВД РФ по Екатеринбургу оперативно предоставить информацию о случившемся не смогли.