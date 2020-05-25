В Екатеринбурге корпус тубдиспансера отдали под центр КТ для больных коронавирусом

В Екатеринбурге один из корпусов областного противотуберкулёзного диспансера перепрофилировали под центр компьютерной томографии для пациентов с лёгкой и бессимптомной формами коронавируса, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В центре КТ планируют ежедневно обследовать 100 пациентов, после осмотра и постановки окончательного диагноза будет приниматься решение, лечить их в больнице либо на дому.

Пациенты, которые лечились в этом корпусе тубдиспансера до его перепрофилирования, переведены в другие отделения больницы.

По данным департамента, на сегодняшний день дома лечатся несколько десятков пациентов с коронавирусом, у которых заболевание проходит бессимптомно. До этого бессимптомных пациентов некоторое время отвозили в обсерваторы.

Всего на сегодня в Свердловской области подтверждено 3983 случая коронавируса, выздоровели 1279 пациентов, умерли 18 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».