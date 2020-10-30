В Екатеринбурге коронавирусный госпиталь для взрослых открыли в детской больнице

Детскую городскую больницу № 8 в Екатеринбурге перепрофилировали в ковидный госпиталь для взрослых, пишет Znak.com. В региональном оперштабе сообщили, что там будут принимать больных коронавирусом, пневмониями и тяжелыми ОРВИ, «поскольку отделение готово для оказания такой помощи». Всех детей из ДГБ № 8, стационар которой расположен на Вторчермете, временно перенаправляют в ДГКБ № 9, которая находится в микрорайоне Семь Ключей.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что по приказу областного Минздрава в больницах региона в течение ближайшего времени должно быть перепрофилировано 1757 коек для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него.

В Екатеринбурге койки и оборудование для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией готовили четыре медучреждения: госпиталь для ветеранов войн (658 коек, из них 105 реанимационных), психиатрическая больница № 7 (100 коек), областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» (170 коек), областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка» (100 коек). Также к принятию пациентов с коронавирусом и подозрением на инфекцию готовились в шести больницах Свердловской области: городской больнице Асбеста (88 коек, из них 25 реанимационных), Карпинской центральной городской больнице (116 коек, в том числе 10 реанимационных), Серовской городской больнице (255 коек, из них 22 реанимационные), Артинской центральной районной больнице (50 коек, 6 реанимационных), Ревдинской городской больнице (150 коек, из них 6 реанимационных), Белоярской центральной районной больнице (70 коек, из них 3 реанимационные).

В Свердловской области с начала пандемии коронавирусную инфекцию подтвердили более чем у 35 тысяч человек, более 27 тысяч человек выздоровели, более 700 — умерли.

В связи с ростом заболеваемости губернатор Евгений Куйвашев ужесточил режим повышенной готовности — в частности, запретил работу баров, концертных залов и общепита по ночам, а также рекомендовал поставить перегородки в ресторанах и такси.