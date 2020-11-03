В Екатеринбурге кондуктор подралась с пассажиркой из-за спущенной с носа маски

В Екатеринбурге вечером 2 ноября кондуктор автобуса № 05 подралась с пассажиркой из-за спущенной маски, пишет E1.ru.

Конфликт произошёл около 17:30, когда автобус ехал в сторону Ботаники. По словам Татьяны, очевидца конфликта, женщина зашла в автобус в маске, которая была не на носу, а висела ниже, из-за этого и началась драка.

«Она [кондуктор] в грубой форме сказала натянуть маску на нос, а потом ударила её. Девушка пыталась мирно решить, но кондуктор была не в себе, видимо, после ударов у пассажирки, видно, сдали нервы, и она начала на весь автобус кричать матом. Пассажирка потом пригрозила кондуктору расправой, на остановке "Саввы Белых" её кто-то ждал. Она об этом говорила с кем-то по телефону», — рассказала Татьяна.

На записи слышно, как девушка кричит, что она была в маске. При этом пассажиры пытаются успокоить девушку, но уговоры на неё не действуют и она продолжает громко материться.

Напомним, 20 октября мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в прямом эфире портала E1.ru заявил, что пассажирам общественного транспорта можно самим выталкивать из салонов людей без масок.