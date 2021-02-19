В Екатеринбурге коммунисты вместо протестных акций устроят возложение цветов

Свердловский обком КПРФ вместо запланированных на 23 февраля протестных акций против политики властей устроит возложение цветов, пишет ЕАН.

Глава обкома Александр Ивачёв заявил, что 23 февраля свердловские коммунисты возложат цветы к мемориалам павших. Сменить формат акции коммунисты решили после возражений Министерства общественной безопасности Свердловской области.

«Насколько я понимаю позицию властей, это не будет являться нарушением», — пояснил Ивачёв.﻿﻿

Какие именно мемориалы посетят коммунисты и в какое время, пока не озвучивается. Александр Ивачёв отметил, что не готов озвучивать эту информацию публично, чтобы не попасть под обвинение в призывах к участию в массовых акциях. Однако он надеется, что будут отмечены все памятники павшим в Екатеринбурге и Свердловской области.

Ранее лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов анонсировал на 23 февраля массовые акции протеста по всей стране. Свердловский обком подал заявку на проведение митинга на площади Труда, но Министерство общественной безопасности региона отказалось её согласовать, сославшись на опасность для участников заражения в условиях продолжающейся пандемии. После этого коммунисты заявили о планах участвовать в несогласованной акции.