В Екатеринбурге к концу года запустят пилотный проект по распознаванию лиц на улице

Генеральный директор «НПО автоматики» Андрей Мисюра в эфире радиостанции «Серебряный дождь» анонсировал запуск в Екатеринбурге пилотного проекта по внедрению системы с функцией распознавания лиц.

По его словам, разработку планируется запустить в микрораойне Академический в Екатеринбурге через три месяца. Андрей Мисюра напомнил, что на выставке ИННОПРОМ было подписано соглашение между «НПО автоматики» и УК «Академический» о внедрении в Академическом системы с функцией распознавания лиц и идентификацией транспортных средств. Он отметил, что искусственный интеллект также будет анализировать поведение жителей микрорайона и сигнализировать о различных отклонениях в службу безопасности района. Таким образом предполагается предотвратить возможные нарушения.

Андрей Мисюра подчеркнул, что искусственный интеллект будет анализировать данные 3,5 тыс. камер, которые установлены в микрорайоне.