В Екатеринбурге избили актёров Коляда-театра (ВИДЕО)

Полиция Екатеринбурга проводит проверку по заявлениям о нападении на актёров Коляда-театра, сообщили E1.ru в отделении по связям со СМИ городского УМВД. Заявления от пострадавших поступили сегодня ночью в отдел полиции № 1.

«Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к инциденту. Пострадавшие направлены на прохождение судебно-медицинского освидетельствования для установления тяжести причинённого вреда здоровью. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — отметили полицейские.

По данным портала, драка, в которой пострадали актёры Коляда-театра Мурад Халимбеков, Тарас Поддубный, а также их друг Егор, произошла около часа ночи.

«Сейчас я лежу с перевязанной головой. Этих людей было человек восемь, набросились на нас просто как шакалы. Изначально они стали бить моего товарища. Я побежал на помощь. Только выбежал из театра, и началась потасовка», — рассказал актёр Мурад Халимбеков.

Детали происшествия рассказала помощник режиссёра театра Анастасия Высоцкая: выяснилось, что в театре накануне вечером готовились к проверке пожарной безопасности. Для этого часть реквизита актёры вытащили наружу и поставили перед входом в театр. Около часа ночи вещи начали заносить обратно в помещение, именно в этот момент на актёров напала толпа парней. По словам Анастасии, когда началась драка, сотрудники театра вызвали полицию. Когда приехал патрульный экипаж, нападавшие — кроме нетрезвого зачинщика драки, которого скрутили на месте, — уже успели сбежать. Однако впоследствии ещё троих нападавших удалось догнать и доставить в полицию. При этом, по словам актёров, один из парней пытался спрятаться от силовиков в местном клубе.