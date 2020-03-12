В Екатеринбурге из-за вспышки коронавируса отменят фестиваль «Крымская весна»

В Екатеринбурге не состоится фестиваль «Крымская весна», запланированный на 15 марта в честь шестой годовщины присоединения полуострова к России, со ссылкой на источник в правительстве Свердловской области пишет Znak.com. Отмечается, что решение принято из-за ограничения проведения массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек, принятого накануне из-за вспышки коронавируса.

Праздничный концерт должен был пройти в Историческом сквере, на него собирались пригласить артиста Митю Фомина, официально мероприятие не анонсировалось. Сегодня также стало известно, что «Крымскую весну» отменят в Челябинске. Ранее фестиваль отменили в Москве, где также ограничили проведение всех массовых мероприятий.

Накануне, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. По последним данным организации, в мире заражены 120,5 тысячи человек, умерли 4,3 тысячи человек, выздоровели — 66,9 тысячи.

Росавиация сообщила, что практически все перелёты из России в Германию, Францию и Испанию будут приостановлены с 13 марта. Кроме того, США вводят временный запрет на въезд иностранцев из Европы.