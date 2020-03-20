В Екатеринбурге из-за коронавируса закрывают Ельцин Центр

Президентский центр Б. Н. Ельцина (Ельцин Центр) в Екатеринбурге по решению руководства временно прекращает свою работу, сообщила пресс-секретарь учреждения Евгения Капитонихина.

«Подробностей пока не знаю, владельцы здания разослали предупреждающее письмо по арендаторам. Здание закрывают с 23 марта на неопределённый срок», — рассказала она.

В здании находятся офисы банков, и изначально предполагалось, что они продолжат работу, однако, вероятнее всего, закроют и их. В письме за подписью исполнительного директора Фонда Б. Н. Ельцина Александра Дроздова, которое разослали арендаторам, вводимые меры объясняются заботой о безопасности гостей и сотрудников.

«Это не паника, а ответственный подход к делу, которым мы занимаемся. Да, нам очень жалко прерывать работу, Ельцин Центр понесёт финансовые потери, мы доставим вам определённые неудобства. Но никакие резоны не могут перевесить главный: мы должны сделать всё, чтобы максимально обезопасить наших гостей и сотрудников», — написал он.

Накануне сообщалось, что во всех регионах России 19 марта был введён режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Отменены все массовые мероприятия, школы и вузы переведены на дистанционное обучение. По данным информагентства, все руководители субъектов РФ уже подписали соответствующие распоряжения. Также россиянам рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, а работодателям предписывается не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний.