В Екатеринбурге из цирка сбежали два слона и пошли гулять по центру города (ВИДЕО)

Днём 23 января жители Екатеринбурга могли наблюдать двух слонов, гуляющих по проезжей части и тротуарам в центре города. Выяснилось, что животные сбежали от сотрудников цирка во время погрузки в передвижные вольеры — артисты должны были отправиться гастролировать по городам России.

«Слон — это живое существо, им захотелось немного прогуляться. Сейчас они уже погружены в машину для отправки», — объяснили в приёмной цирка.

Как рассказал Znak.com главный администратор цирка Владимир Ильин, инцидент произошёл, поскольку 45-летняя слониха Карла впервые в жизни увидела снег и отправилась поваляться в нём. При этом она разорвала верёвку, которой была привязана к своей напарнице — 50-летней слонихе Рании.

«Она ушла метров на 40 в сторону, где у нас расположена пешеходная аллея. Просто увидела кучи снега и пошла. А когда она выполнила задуманное, её вернули назад», — рассказал Ильин.

При этом в цирке подчеркнули, что животные не ходили по улице без надзора, с ними была «целая команда дрессировщиков».