В Екатеринбурге инкассатор сбежал с миллионом рублей

Полиция Екатеринбурга задержала инкассатора, который 10 января скрылся с миллионом рублей, сообщает «Уралинформбюро». По информации издания, в настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.

Инцидент произошёл на улице Уральской в столице Свердловской области. Заявление о хищении денежных средств в полицию поступило от сотрудников «Росинкас». По словам заявителя, днём один из его коллег сказал, что у него болит голова и он сходит в аптеку за таблетками. Мужчину долго ждали, но он так и не вернулся в машину. После этого инкассаторы обнаружили, что он забрал с собой более 900 тысяч рублей и оружие. Коллеги подозреваемого считают, что на такой шаг мужчину толкнула маленькая зарплата и большие долги.