В Екатеринбурге художник Покрас Лампас завершил реставрацию испорченной коммунальными службами работы

Покрас Лампас восстановил свою работу на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге, повреждённую сотрудниками ДЭУ Орджоникидзевского района. Художник также внёс в изначальный проект небольшие коррективы, чтобы она перестала ассоциироваться с крестом у православных активистов.

«Покрас закончил работу. Она восстановлена согласно эскизу, который он переработал. Восстановили каллиграфию, и мы ещё реставрировали повреждённые участки, которые выгорели либо облупилась краска. Работали всю ночь, и утром он уже улетел», — рассказала ТАСС координатор фестиваля уличного искусства «Стенограффия» Анна Клец.

Напомним, во время фестиваля «Стенограффия», прошедшего летом в Екатеринбурге, каллиграфист Покрас Лампас создал масштабный «Супрематический крест» на площади Первой Пятилетки на Уралмаше. Позже работники коммунальных служб повредили работу, начав укладывать на неё асфальт. Когда художник заявил, что готов приехать и бесплатно восстановить крест, возмутились православные активисты. Они посчитали, что нельзя попирать крест ногами. Один из них угрожал «залить площадь кровью», если арт-объект восстановят.

Сейчас рисунок повторяет узор плитки, которой выложена площадь и представляет собой три оторванных друг от друга прямоугольника, у которых не пересекаются осевые линии.