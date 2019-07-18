В Екатеринбурге грузовик сбил женщину с 10-месячным ребёнком

Инцидент произошёл в четверг, 18 июля, в Академическом районе Екатеринбурга. Водитель грузового фургона сдавал задним ходом и не заметил женщину с малышом на руках. Мать и ребёнок госпитализированы.

Как пишет Е1, у 22-летнего водителя грузового автомобиля не получалось выехать с территории закрытого двора. Мужчина увидел охранника жилого комплекса и решил сдать задним ходом, чтобы подъехать к нему и попросить открыть ворота. Пешеходов он не заметил.

В результате ДТП 30-летняя мать была госпитализирована в больницу с переломом и ушибами поясничного отдела позвоночника. 10-месячного малыша увезли в детское медучреждение с черепно-мозговой травмой.