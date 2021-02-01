В Екатеринбурге госпиталь для COVID-пациентов оштрафовали на 100 тысяч рублей после жалобы пациентки

Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, оштрафовавшего госпиталь для ветеранов войн: больницу обязали заплатить 100 тысяч рублей за нарушение противоэпидемических мероприятий в период пандемии коронавируса, пишет Znak.com.

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн на улице Соболева, 25 весной 2020 года был частично перепрофилирован в инфекционный, туда свозили значительную часть заболевших COVID-19 в Екатеринбурге.

В июле 2020 года в Роспотребнадзор пожаловалась одна из пациенток госпиталя, рассказавшая, что её положили в палату с больными коронавирусом, причём у самой женщины заболевание диагностировано не было. По жалобе Роспотребнадзор провёл проверку госпиталя и выявил несколько грубых нарушений.

«Так, в госпитале был нарушен принцип одномоментности (цикличности) заполнения палат, не разделены потоки пациентов с подтверждённым и неподтверждённым диагнозом COVID-19, нарушались требования к вместимости палат в психоневрологическом отделении, не проведено лабораторное исследование на COVID-19 пациентов, находившихся на стационарном лечении с предварительным диагнозом "пневмония неустановленной этиологии", в экстренных извещениях отсутствовала информация об установлении окончательного диагноза у заболевших», — рассказали в пресс-службе областного суда.

В отношении госпиталя составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), позже Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил наказать больницу штрафом в размере 100 тысяч рублей. Администрация госпиталя для ветеранов войн не согласилась с санкцией и обжаловала решение в Свердловском областном суде, который снова принял сторону Роспотребнадзора и оставил решение предыдущей инстанции без изменений.