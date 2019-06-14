В Екатеринбурге горит детский сад (ФОТО)

В Цыганском посёлке в Екатеринбурге загорелся частный детский сад на улице Волгоградской, 120, сообщают «Ночные новости».

Количество людей, находившихся в здании в момент возгорания, уточняется.

«В двухэтажном здании горит кровля на площади 150 квадратных метров. Из садика эвакуированы 18 детей и воспитатель. Количество воспитателей, находившихся в здании, уточняется. Эвакуированных поместили пока в соседний дом», — сообщил корреспондент «Ночных новостей».

Znak.com со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области сообщает, что в данный момент пожарные расчёты направлены к двухэтажному зданию детского сада.