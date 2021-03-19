В Екатеринбурге главного менеджера банка задержали при продаже клиентской базы данных

В Екатеринбурге полицейские пресекли попытку продажи клиентской базы данных сотрудницей «Альфа-Банка» – за секретную информацию женщина получила 145 тысяч рублей, со ссылкой на источник пишет ЕАН.

«Стало известно, что исполнительный директор ООО "Финансово-юридического агентства "Конструктив" решил приобрести клиентскую базу "Альфа-Банка" для последующего использования этой информации в своей коммерческой деятельности. За эту конфиденциальную информацию он предложил 145 тысяч рублей главному менеджеру кредитно-кассового офиса "Екатеринбург-Аквамарин" АО "Альфа-Банк". Сотрудница банка из корыстных побуждений согласилась на это. Деньги были переведены ей на счёт», – сообщил собеседник издания.

В отношении сотрудницы банка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ «Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», женщину отпустили домой под подписку о невыезде.

В отношении мужчины, пытавшегося купить базу данных, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». После задержания выяснилось, что в октябре 2020 года этот гражданин совершил ещё одну подобную операцию — за 10 тысяч рублей он приобрел у руководителя группы прямых продаж ПАО «АК БАРС» БАНК сведения о клиентах и информацию о кредитных счетах физических лиц. Мужчина также отпущен домой под подписку о невыезде.