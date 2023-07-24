В Екатеринбурге ГИБДД устроила погоню со стрельбой за водителем-наркоманом

В Екатеринбурге ранее судимый 46-летний водитель кроссовера Porsche Cayenne устроил настоящую погоню с применением со стороны сотрудников ГИБДД табельного оружия. В минувшую субботу, 22 июля, около 04:00 на улице Малышева в районе дома № 51 полицейские заметили автолихача, проехавшего перекрёсток на красный сигнал светофора. Водитель игнорировал неоднократные требования сотрудников ДПС остановить машину, рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.Нарушитель в попытках скрыться от полицейских на большой скорости совершал опасные манёвры. К погоне подключились и другие наряды ОВД. Иномарку удалось заблокировать на улице Блюхера, 43, внутри дворового проезда, но и после этого «шумахер» продолжил попытки ретироваться, тараня служебные и гражданские автомобили.

«Сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие. Сделав предупредительные выстрелы в воздух, они открыли огонь по колёсам. Личность задержанного инспекторы ДПС уже установили. За рулём спортивного кроссовера находился ранее судимый уроженец Алапаевска. У него взяты биоматериалы с целью проведения химико-токсикологического исследования для определения наличия или отсутствия в организме запрещённых веществ. Позже экспертиза показала, что в его крови обнаружены наркотические вещества», — отметил полковник Горелых.

В результате вынужденной автогонки механические повреждения получили три патрульных автомашины ДПС и шесть гражданских, включая иномарку подозреваемого. Задержанный допустил 14 нарушений правил дорожного движения. В отношении него было составлено 13 протоколов и одно постановление. Составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение законных требований об остановке транспортного средства), по ст. 19.3 КоАП РФ (невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции) и по ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора).

«На все вопросы полицейских задержанный не отвечает, играет в молчанку, словно бывалый рецидивист. Его тело представляет из себя практически картинную галерею из-за количества имеющихся тату. Грудь мужчины “украшает” большое изображение в виде иконы, но поведение, явно не подобающее человеку, живущему по религиозным канонам», — отметил полковник Горелых.

22 июля суд Кировского района города Екатеринбурга, рассмотрев материалы полиции в отношении автолихача, арестовал подозреваемого на 15 суток. Наказание мужчина будет отбывать в учреждении для нарушителей на Елизаветинском шоссе. Точный материальный ущерб устанавливается. Ведётся расследование.