В Екатеринбурге газелист расстрелял автомобиль, в котором ехала семья с ребёнком

В Екатеринбурге после дорожного конфликта водитель «Газели» открыл огонь по автомобилю Lada Kalina, в котором ехала семья с ребёнком. Как пишет Е1.ru, инцидент произошёл днём 2 ноября в районе Базового переулка.

Водитель отечественной легковушки рассказал изданию, что конфликт произошёл из-за того, что водитель бортовой «Газели» чуть не устроил аварию в плотном потоке: автомобиль резко перестроился из крайнего правого ряда в левый, по которому передвигалась Lada Kalina.

Когда автомобили поравнялись на перекрёстке возле «Леруа Мерлен», водитель легковушки заметил, что газелист начал активно ему что-то показывать руками. Он решил подойти к нему, чтобы понять, что тот хочет сказать.

«Думал, он извиниться, что-то сказать хочет. Подхожу к нему, открываю дверь. Он начал бурчать и тянуться назад, в кабину. Я сначала подумал, что это нож. Потом увидел, что это пистолет. И бегом в машину. Прыгнул только и слышу: первый выстрел. Даю газу, перестраиваюсь с левого в крайний правый и уезжаю прямо. Сваливал от него по тротуару, повредил бампер. Он стрелял по машине. Было три или четыре выстрела в мою сторону. Внешне повреждений вроде нет, помою машину и увижу. Но щелчки были по металлу», — рассказал водитель Lada.

В УМВД по Екатеринбургу URA.ru подтвердили факт наличия заявления от потерпевшего. Но уточнили, что при осмотре автомобиля видимых следов стрельбы не было выявлено. Сотрудники полиции изучают съёмки с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей произошедшего.