В Екатеринбурге гадалке, взявшей у клиентки 500 тысяч рублей для снятия порчи, грозит 6 лет колонии

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила на рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга материалы уголовного дела в отношении гадалки Кристины Ермолаевой, которая взяла у клиентки 500 тысяч рублей под предлогом снятия порчи, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, с потерпевшей Ермолаева познакомилась на улице Вайнера в в Екатеринбурге 17 июля. Гадалка начала рассказывать своей жертве о том, что на неё и её отца наложена порча, потерпевшая ей поверила, и гадалка предложила женщине свои услуги по снятию проклятия.

Далее завладевшая вниманием своей клиентки Ермолаева сообщила ей, что для проведения обряда потребуются деньги и ювелирные украшения. Она заверила жертву, что после снятия порчи всё золото будет ей возвращено, однако ни украшений, ни денег гадалка клиентке не вернула. Общий ущерб от действий Ермолаевой составил 500 тысяч рублей.

Женщине предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в крупном размере»), ей грозит до 6 лет колонии.

В июле прокуратура Екатеринбурга направила в суд аналогичное дело в отношении двух жительниц города, матери и дочери: они обвиняются в том, что под предлогом снятия порчи обманули 19 женщин и похитили у них 8,6 млн рублей.