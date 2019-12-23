В Екатеринбурге фургон после ДТП отбросило на пешеходов, есть погибший

В Екатеринбурге на Эльмаше при столкновении автомобилей погиб пешеход, сообщает отдел пропаганды ГИБДД города.

«В районе дома на улице Стачек, 56 столкнулись автомобили Ford Kuga и "УАЗ Патриот". После столкновения "УАЗ Патриот" отбросило на тротуар, где в этот момент стоял мужчина с двумя детьми. От полученных травм 38-летний мужчина скончался в машине скорой помощи. Его восьмилетняя дочь в тяжёлом состоянии госпитализирована в детское лечебное учреждение. Второй ребёнок не пострадал», — рассказали в ведомстве.

На место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга.