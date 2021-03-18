В Екатеринбурге ФСБ задержала двух лейтенантов полиции при получение взятки

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело против двух оперуполномоченных отдела № 5, задержанных сотрудниками ФСБ за получение взятки в 430 тысяч рублей, со ссылкой на источник в силовых структурах пишет E1.ru.

По версии следствия, в январе старший и младший лейтенанты из отделов по противодействию наркотикам и борьбе с квартирными кражами угрожали 26-летнему екатеринбуржцу фальсификацией в отношении него уголовного дела за хранение наркотиков. Чтобы «избежать проблем», они потребовали крупную сумму денег.

В итоге 430 тысяч рублей были перечислены лейтенантам на чужую карту через посредников под контролем управления ФСБ. Через несколько дней в отношении сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело за взятку группой лиц и в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ), их задержали. В настоящее время продолжается проверка.

Информацию подтвердил глава пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.