В Екатеринбурге ФСБ задержала двух лейтенантов полиции при получение взятки

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело против двух оперуполномоченных отдела № 5, задержанных сотрудниками ФСБ за получение взятки в 430 тысяч рублей, со ссылкой на источник в силовых структурах пишет E1.ru.
По версии следствия, в январе старший и младший лейтенанты из отделов по противодействию наркотикам и борьбе с квартирными кражами угрожали 26-летнему екатеринбуржцу фальсификацией в отношении него уголовного дела за хранение наркотиков. Чтобы «избежать проблем», они потребовали крупную сумму денег.
В итоге 430 тысяч рублей были перечислены лейтенантам на чужую карту через посредников под контролем управления ФСБ. Через несколько дней в отношении сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело за взятку группой лиц и в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ), их задержали. В настоящее время продолжается проверка.
Информацию подтвердил глава пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.
«Предварительно сыщиками установлено, что в период с января по февраль 2021 года двое оперуполномоченных отдела полиции № 5 УМВД по Екатеринбургу получили незаконное денежное вознаграждение от мужчины 1994 года рождения за непривлечение его к уголовной ответственности за якобы совершённое преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В случае подтверждения вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в установленном законом порядке, а их руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказал Горелых.