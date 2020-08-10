В Екатеринбурге ФСБ пресекла контрабанду военной экипировки

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области совместно с таможенниками аэропорта Кольцово в Екатеринбурге пресекли вывоз за границу предметов военной экипировки, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Отмечается, что контрабанду организовали работник «Почты России» и специалист одного из оборонных предприятий.

«Была попытка вывезти предметы военной экипировки через границу таможенного союза Евразийского экономического сообщества. Среди изъятого сотни предметов амуниции: защитные бронешлемы, снайперские прицелы, бронежилеты и комплектующие элементы», — сообщили в УФСБ.

По факту изъятия предметов военной экипировки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда группой лиц материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники», организаторам контрабанды грозит до 12 лет заключения.