В Екатеринбурге экс-полицейский арестован за нападения на почтальонов

В Екатеринбурге арестован бывший командир взвода ДПС лейтенант Михаил Кислицын — его подозревают в вооружённых нападениях на почтальонов, со ссылкой на источник пишет Ura.ru.

По данным собеседника, Кислицын совершал налёты как во время службы, так и после увольнения из полиции из-за судимости.

«Кислицын за получение взятки в сентябре 2019 года в Ленинском суде Екатеринбурга был приговорён к трём годам условно. Он потребовал 40 тысяч рублей за крышевание нарушителей большегрузных перевозок. Тогда его уволили из полиции, а сейчас он арестован. Выяснилось, что он совершал нападения на почтальонов. Предварительно установлены четыре эпизода: три во время службы в полиции, один уже после увольнения, но это ещё не всё. Были похищены порядка 700 тысяч рублей. Полицейские с ног сбились, искали ВАЗ-2114, на котором ездили налётчики. И Кислицын был в группе поиска. Получается, он искал сам себя», — рассказал источник.

В следственных органах пока не комментируют арест бывшего полицейского.

«Как я ранее говорил, он был уволен из системы МВД за коррупционное преступление по отрицательным мотивам», — сказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В пресс-службе «Почты России» по УрФО отказались назвать количество нападений на отделения почты за минувший год.