В Екатеринбурге двухлетний мальчик упал с четвёртого этажа дома № 1/6 на улице Ясной, пишет Е1.ru

По словам свидетельницы ЧП, малыш «упал на крышу пристроя», ребёнка госпитализировали.

По факту произошедшего проверку начали сотрудники отдела полиции № 5, также на место выехал следователь отдела СК по Ленинскому району Екатеринбурга.