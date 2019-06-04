04.06.2019 09:49
В Екатеринбурге двухлетний мальчик упал с четвёртого этажа дома № 1/6 на улице Ясной, пишет Е1.ru
По словам свидетельницы ЧП, малыш «упал на крышу пристроя», ребёнка госпитализировали.
По факту произошедшего проверку начали сотрудники отдела полиции № 5, также на место выехал следователь отдела СК по Ленинскому району Екатеринбурга.
«Мальчик 2017 года рождения находится в больнице. Сообщение в полицию поступило от медиков скорой помощи. Предварительный диагноз — ушибы лица, головы, тела и черепно-мозговая травма», — заявили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.