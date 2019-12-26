В Екатеринбурге двое бездомных устроили пожар в овощехранилище, один из них погиб

В Екатеринбурге в районе ВИЗ 26 декабря двое бездомных мужчин устроили пожар в овощехранилище, в котором проживали нелегально. В результате ЧП один из них погиб, второму, уроженцу Нижнего Тагила по имени Андрей, удалось спастись. От госпитализации тагильчанин отказался.

«Горел мусор на площади 50 квадратных метров в бывшем овощехранилище под землёй. В результате этого погиб мужчина, предварительно, без определённого места жительства. Открытое горение ликвидировано, при тушении были задействованы 2 единицы техники и 9 человек личного состава», — рассказали Е1.ru в пресс-службе МЧС.

По словам Андрея, его погибшего товарища звали Валерий Лазарев, ему было 59 лет. Сам тагильчанин приехал в уральскую столицу на заработки, но три месяца назад сломал ногу и потерял из-за травмы работу. Мужчине пришлось жить в овощехранилище. Он также пояснил, что не общается со своими родными уже три года.