В Екатеринбурге доставщик еды изнасиловал школьницу

В Екатеринбурге задержан 34-летний курьер компании «Яндекс. Еда», подозреваемый в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки, со ссылкой на информированный источник пишет ЕАН.

«В отдел полиции № 3 обратилась женщина, которая сообщила, что её племянница, ученица школы № 36, подверглась сексуальному насилию мужчиной, который привёз еду. Девочка воспитывается в благополучной семье», — сообщил источник.

В СК, куда переданы материалы, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ «Развратные действия, совершённые в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Курьеру назначена подписка о невыезде.