Сегодня: Пн, 13 Марта, 2017 | USD 59.13 руб. 2.13   EUR 63.27 руб. 2.27   | -1 °C
13 Мар 2017 16:07 | Метки: Новости, Общество

В Екатеринбурге допросили свидетелей по делу «ловца покемонов» Соколовского

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сегодня начал рассмотрение уголовного дела блогера Руслана Соколовского. Ему предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», в семи эпизодах по статье 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», а также одного эпизода по статье 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Сегодня была допрошена часть свидетелей, завтра допрос продолжится. Сам Соколовский в беседе с журналистами признал, что его ролики в YouTube могли оскорбить кого-то из верующих из-за резких антирелигиозных высказываний.

«Я признаю, что при просмотре моих роликов какие-то верующие люди могли оскорбиться, – сказал Соколовский.  Я готов перед ними извиниться. Я даже готов лопатой помахать на благо города, потому что я люблю работать. Но я считаю, что то, что у нас есть,  срок до пяти лет за подобное  это неадекватная мера». 

В августе 2016 года Соколовский разместил на своём канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства. Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевёл его из СИЗО под домашний арест.  

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Znak.com

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • В Екатеринбурге допросили свидетелей по делу «ловца покемонов» Соколовского

Рекомендуемые новости:

64x64
11.Мар.17 18:33 | Комментарии: 0

Средняя Ерзовка: беспощадная застройка и спасение Тагила от транспортного коллапса

64x64
10.Мар.17 15:18 | Комментарии: 0

Сильнейшая школа гребного слалома России боится лишиться единственной тренировочной трассы в Нижнем Тагиле

64x64
10.Мар.17 09:01 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-10: Лёша Маэстро, Золушка в маске и сильные мужчины на Долгой

О том, чем заняться с 10 по 12 марта

Лента новостей

«Выскочила, как чёрт из табакерки». Самые проблемные дома Нижнего Тагила могут отдать иногородней компании из чёрного списка «Т Плюс» «Выскочила, как чёрт из табакерки». Самые проблемные дома Нижнего Тагила могут отдать иногородней компании из чёрного списка «Т Плюс»
13.03.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбурге допросили свидетелей по делу «ловца покемонов» Соколовского В Екатеринбурге допросили свидетелей по делу «ловца покемонов» Соколовского
13.03.2017 | Комментарии: 0
Грязь Нижнего Тагила поможет Екатеринбургу Грязь Нижнего Тагила поможет Екатеринбургу
13.03.2017 | Комментарии: 0
Черчесов временно исключил Кокорина из состава сборной России по футболу Черчесов временно исключил Кокорина из состава сборной России по футболу
13.03.2017 | Комментарии: 0
Полиция Нижнего Тагила задержала грабителя пенсионерки. «Он только сегодня вышел на свободу» Полиция Нижнего Тагила задержала грабителя пенсионерки. «Он только сегодня вышел на свободу»
13.03.2017 | Комментарии: 0
Правительство одобрило вхождение югоосетинских вооружённых сил в состав российских Правительство одобрило вхождение югоосетинских вооружённых сил в состав российских
13.03.2017 | Комментарии: 0
Денис Паслер назначен и.о. гендиректора «Т Плюс» Денис Паслер назначен и.о. гендиректора «Т Плюс»
13.03.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбурге покончил с собой солдат-срочник из Прикамья В Екатеринбурге покончил с собой солдат-срочник из Прикамья
13.03.2017 | Комментарии: 0
СМИ: Организатор ареста Улюкаева действовал по просьбе Сечина СМИ: Организатор ареста Улюкаева действовал по просьбе Сечина
13.03.2017 | Комментарии: 0
Аварийные выходные в Нижнем Тагиле: один человек погиб и 13 пострадали Аварийные выходные в Нижнем Тагиле: один человек погиб и 13 пострадали
13.03.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


Силуанов предложил снизить страховые взносы за счёт повышения НДС до 22% Силуанов предложил снизить страховые взносы за счёт повышения НДС до 22%
13.03.2017 | Комментарии: 0
Материнский капитал предлагают заменить ежемесячными выплатами Материнский капитал предлагают заменить ежемесячными выплатами
13.03.2017 | Комментарии: 0
УВЗ создал первое в России сцепное устройство для подвижного состава по американским стандартам УВЗ создал первое в России сцепное устройство для подвижного состава по американским стандартам
13.03.2017 | Комментарии: 0
«Известия»: Кабул просит Россию помочь в восстановлении более 100 объектов «Известия»: Кабул просит Россию помочь в восстановлении более 100 объектов
13.03.2017 | Комментарии: 0
Екатеринбургские фигуристки выиграли чемпионат мира по синхронному катанию Екатеринбургские фигуристки выиграли чемпионат мира по синхронному катанию
13.03.2017 | Комментарии: 0
Попавший в больницу на соревнованиях в Санкт-Петербурге тхэквондист возвращается в Нижний Тагил Попавший в больницу на соревнованиях в Санкт-Петербурге тхэквондист возвращается в Нижний Тагил
13.03.2017 | Комментарии: 0
СМИ узнали об инициативе ФАС замедлять доступ к сайтам компаний-нарушителей СМИ узнали об инициативе ФАС замедлять доступ к сайтам компаний-нарушителей
13.03.2017 | Комментарии: 0
Спортивный арбитражный суд пожизненно дисквалифицировал российского врача из-за допинг-скандала Спортивный арбитражный суд пожизненно дисквалифицировал российского врача из-за допинг-скандала
13.03.2017 | Комментарии: 0
Госдума предложила давать гражданство России по «праву почвы» Госдума предложила давать гражданство России по «праву почвы»
13.03.2017 | Комментарии: 0
Минфин и ЦБ подключат граждан к системе индивидуального пенсионного капитала автоматически Минфин и ЦБ подключат граждан к системе индивидуального пенсионного капитала автоматически
13.03.2017 | Комментарии: 0
Под Нижним Тагилом автобус протаранил легковушку: есть пострадавшие Под Нижним Тагилом автобус протаранил легковушку: есть пострадавшие
12.03.2017 | Комментарии: 0
Помилованная Оксана Севастиди вышла на свободу Помилованная Оксана Севастиди вышла на свободу
12.03.2017 | Комментарии: 0
Средняя Ерзовка: беспощадная застройка и спасение Тагила от транспортного коллапса Средняя Ерзовка: беспощадная застройка и спасение Тагила от транспортного коллапса
11.03.2017 | Комментарии: 0
Под Нижним Тагилом после ДТП с грузовиком водитель ВАЗа впал в кому Под Нижним Тагилом после ДТП с грузовиком водитель ВАЗа впал в кому
11.03.2017 | Комментарии: 0
Стритрейсершу Мару Багдасарян приговорили к году исправительных работ Стритрейсершу Мару Багдасарян приговорили к году исправительных работ
10.03.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости