В Екатеринбурге допросили свидетелей по делу «ловца покемонов» Соколовского

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сегодня начал рассмотрение уголовного дела блогера Руслана Соколовского. Ему предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», в семи эпизодах по статье 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», а также одного эпизода по статье 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Сегодня была допрошена часть свидетелей, завтра допрос продолжится. Сам Соколовский в беседе с журналистами признал, что его ролики в YouTube могли оскорбить кого-то из верующих из-за резких антирелигиозных высказываний.

«Я признаю, что при просмотре моих роликов какие-то верующие люди могли оскорбиться, – сказал Соколовский. – Я готов перед ними извиниться. Я даже готов лопатой помахать на благо города, потому что я люблю работать. Но я считаю, что то, что у нас есть, – срок до пяти лет за подобное – это неадекватная мера».

В августе 2016 года Соколовский разместил на своём канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства. Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевёл его из СИЗО под домашний арест.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Znak.com