В Екатеринбурге девочка, раненная экс-полицейским, пришла в сознание

Девятилетняя девочка, которую ранил бывший полицейский, открывший стрельбу с балкона в Екатеринбурге, пришла в сознание, однако продолжает находиться в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Девочка находится в сознании в стабильно тяжёлом состоянии. Дышит самостоятельно, без ИВЛ», — рассказали в ведомстве.

Напомним, бывший сотрудник ППС Сергей Болков, будучи пьяным, 30 мая открыл стрельбу со своего балкона на улице Бородина. В общей сложности он выпустил более 70 пуль по прохожим и машинам. Сейчас стрелок арестован.﻿﻿

При стрельбе мужчина ранил девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Девочку, которая получила ранение в живот, оперировали четыре часа. После этого она была с помощью медикаментов погружена в глубокий сон и подключена к аппарату ИВЛ.