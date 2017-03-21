В Екатеринбурге дальнобойщикам предложили провести автопробег против «Платона» в лесу

Региональное Министерство общественной безопасности не согласовало заявку на проведение автопробега против системы «Платон» по Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) и митинга на Новомосковском тракте, передаёт Znak.com со ссылкой на координатора Объединения перевозчиков России Наиля Нигаматуллина.

Изначально планировалось, что автопробег начнётся на 12-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги, а митинг пройдёт на 10-м километре Новомосковского тракта.

Основанием для отказа в согласовании власти указали, что акция, намеченная на понедельник, может помешать движению автомобилей по ЕКАД. Новомосковский тракт забраковали также под предлогом, что это может затруднить проезд.

Вместо этого организаторам акции сначала предложили площадку на 23-м километре ЕКАД в сторону Кушвы. По словам Нигаматуллина, это было место стоянки в лесу и от него протестующие отказались.

Позже появилась ещё одна альтернатива от властей — 47-й километр ЕКАД, недалеко от поворота на Каменные палатки. Это место находится дальше от города, но мимо проезжают дальнобойщики, которые смогут присоединиться к акции или хотя бы увидят, что есть те, кто выступает против сложившейся системы, аргументирует Наиль Нигаматуллин.

В итоге было решено согласиться на данную площадку. Митинг пройдёт 27 марта с 11 до 17 часов.

По словам Наиля Нигаматуллина, среди тех, кто интересуется акцией, бывшие дальнобойщики. После введения «Платона» некоторые водители поставили свои большегрузы на стоянки и работают таксистами или пересели на автобусы.

На сайте ОПР сообщается, что среди заявленных требований Всероссийской стачки перевозчиков — отмена платы за проезд грузовиков по федеральным трассам, корректировка мер, регулирующих деятельность автомобильных грузоперевозок.

Напомним, с 15 апреля по постановлению правительства России тариф за проезд по федеральным автотрассам большегрузных автомобилей будет увеличен вдвое.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Газета.ру»