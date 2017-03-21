Сегодня: Вт, 21 Марта, 2017 | USD 57.23 руб. 0.77   EUR 61.73 руб. 0.73   | -2 °C
21 Мар 2017 17:35 | Метки: Новости

В Екатеринбурге дальнобойщикам предложили провести автопробег против «Платона» в лесу

Региональное Министерство общественной безопасности не согласовало заявку на проведение автопробега против системы «Платон» по Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) и митинга на Новомосковском тракте, передаёт Znak.com со ссылкой на координатора Объединения перевозчиков России Наиля Нигаматуллина. 

Изначально планировалось, что автопробег начнётся на 12-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги, а митинг пройдёт на 10-м километре Новомосковского тракта.

Основанием для отказа в согласовании власти указали, что акция, намеченная на понедельник, может помешать движению автомобилей по ЕКАД. Новомосковский тракт забраковали также под предлогом, что это может затруднить проезд.

Вместо этого организаторам акции сначала предложили площадку на 23-м километре ЕКАД в сторону Кушвы. По словам Нигаматуллина, это было место стоянки в лесу и от него протестующие отказались.

Позже появилась ещё одна альтернатива от властей — 47-й километр ЕКАД, недалеко от поворота на Каменные палатки. Это место находится дальше от города, но мимо проезжают дальнобойщики, которые смогут присоединиться к акции или хотя бы увидят, что есть те, кто выступает против сложившейся системы, аргументирует Наиль Нигаматуллин.

В итоге было решено согласиться на данную площадку. Митинг пройдёт 27 марта с 11 до 17 часов.

По словам Наиля Нигаматуллина, среди тех, кто интересуется акцией, бывшие дальнобойщики. После введения «Платона» некоторые водители поставили свои большегрузы на стоянки и работают таксистами или пересели на автобусы.

На сайте ОПР сообщается, что среди заявленных требований Всероссийской стачки перевозчиков — отмена платы за проезд грузовиков по федеральным трассам, корректировка мер, регулирующих деятельность автомобильных грузоперевозок.

Напомним, с 15 апреля по постановлению правительства России тариф за проезд по федеральным автотрассам большегрузных автомобилей будет увеличен вдвое. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Газета.ру»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • В Екатеринбурге дальнобойщикам предложили провести автопробег против «Платона» в лесу

Рекомендуемые новости:

64x64
21.Мар.17 13:51 | Комментарии: 0

Мэрия Нижнего Тагила не стала согласовывать антикоррупционный митинг «Он нам не Димон»

64x64
20.Мар.17 17:15 | Комментарии: 0

Группа ПЯТЕRО: о работе без продюсеров, любовной лирике без пошлостей и неожиданном приёме в Нижнем Тагиле

64x64
20.Мар.17 07:59 | Комментарии: 0

Правая рука Сиенко уходит с УВЗ в АП. Как Алексей Жарич сделал Нижний Тагил Путинградом, влюбил в себя журналистов, одел всех в футболки UVZSHOP и подсадил на хоккей

Лента новостей

В Екатеринбурге дальнобойщикам предложили провести автопробег против «Платона» в лесу В Екатеринбурге дальнобойщикам предложили провести автопробег против «Платона» в лесу
21.03.2017 | Комментарии: 0
Горнолыжный комплекс «Гора Белая» ищет инвесторов для исполнения мечты Эдуарда Росселя. Почему любимый проект экс-губернатора так и не стал «уральским Куршевелем» Горнолыжный комплекс «Гора Белая» ищет инвесторов для исполнения мечты Эдуарда Росселя. Почему любимый проект экс-губернатора так и не стал «уральским Куршевелем»
21.03.2017 | Комментарии: 0
«АвтоВАЗ» отзывает 106 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta из-за проблем со сцеплением «АвтоВАЗ» отзывает 106 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta из-за проблем со сцеплением
21.03.2017 | Комментарии: 0
Уроженку Нижнего Тагила Мару Багдасарян пожизненно лишили водительских прав Уроженку Нижнего Тагила Мару Багдасарян пожизненно лишили водительских прав
21.03.2017 | Комментарии: 0
Организатор тагильского митинга «Он нам не Димон» обжаловал отказ мэрии в прокуратуре Организатор тагильского митинга «Он нам не Димон» обжаловал отказ мэрии в прокуратуре
21.03.2017 | Комментарии: 0
Кремль прокомментировал возможный возврат налога с продаж Кремль прокомментировал возможный возврат налога с продаж
21.03.2017 | Комментарии: 0
Google и ФАС намерены подписать мировое соглашение в течение 10 дней Google и ФАС намерены подписать мировое соглашение в течение 10 дней
21.03.2017 | Комментарии: 0
Большегрузам запретят въезд в Нижний Тагил Большегрузам запретят въезд в Нижний Тагил
21.03.2017 | Комментарии: 0
Россия погасит последний внешний долг СССР Россия погасит последний внешний долг СССР
21.03.2017 | Комментарии: 0
В России может появиться национальный генподрядчик в энергетике В России может появиться национальный генподрядчик в энергетике
21.03.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


«Вовлечь в процесс каждого работника». Вице-президент ЕВРАЗа Максим Андриасов рассказал о планах по дальнейшему развитию дивизиона «Урал» и объединению управленческой структуры НТМК и КГОКа «Вовлечь в процесс каждого работника». Вице-президент ЕВРАЗа Максим Андриасов рассказал о планах по дальнейшему развитию дивизиона «Урал» и объединению управленческой структуры НТМК и КГОКа
21.03.2017 | Комментарии: 0
Пособника теракта на Дубровке приговорили к 19 годам тюрьмы Пособника теракта на Дубровке приговорили к 19 годам тюрьмы
21.03.2017 | Комментарии: 0
Мэрия Нижнего Тагила не стала согласовывать антикоррупционный митинг «Он нам не Димон» Мэрия Нижнего Тагила не стала согласовывать антикоррупционный митинг «Он нам не Димон»
21.03.2017 | Комментарии: 0
Парламентская оппозиция потребует отмены муниципального фильтра на региональных выборах Парламентская оппозиция потребует отмены муниципального фильтра на региональных выборах
21.03.2017 | Комментарии: 0
Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за отмену рейсов в Екатеринбурге Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за отмену рейсов в Екатеринбурге
21.03.2017 | Комментарии: 0
Милонов просит Генпрокуратуру проверить масонские общества в России Милонов просит Генпрокуратуру проверить масонские общества в России
21.03.2017 | Комментарии: 0
The Guardian: Из России через британские банки вывели $740 млн The Guardian: Из России через британские банки вывели $740 млн
21.03.2017 | Комментарии: 0
Старейшая газета УрФО «Уральский рабочий» потеряла шеф-редактора и переходит на еженедельный режим Старейшая газета УрФО «Уральский рабочий» потеряла шеф-редактора и переходит на еженедельный режим
21.03.2017 | Комментарии: 0
Кризис заставил россиян отказаться от покупки обуви Кризис заставил россиян отказаться от покупки обуви
21.03.2017 | Комментарии: 0
В Свердловской области возбудили новое уголовное дело против медика за махинации в системе ОМС В Свердловской области возбудили новое уголовное дело против медика за махинации в системе ОМС
21.03.2017 | Комментарии: 0
Депутат Госдумы заявил о начале поставок С-400 в Китай, а потом опроверг себя Депутат Госдумы заявил о начале поставок С-400 в Китай, а потом опроверг себя
21.03.2017 | Комментарии: 0
Все пассажиры разбившегося в Южном Судане самолёта выжили Все пассажиры разбившегося в Южном Судане самолёта выжили
21.03.2017 | Комментарии: 0
«Ъ»: Путин разрешил без конкурса передавать «Ростеху» списанную технику «Ъ»: Путин разрешил без конкурса передавать «Ростеху» списанную технику
21.03.2017 | Комментарии: 0
СМИ узнали о разделе «Евросети» между собственниками СМИ узнали о разделе «Евросети» между собственниками
21.03.2017 | Комментарии: 0
Правительство предлагает вернуть налог с продаж Правительство предлагает вернуть налог с продаж
21.03.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости