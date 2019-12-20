В Екатеринбурге чиновника приговорили к 10 годам колонии за продажу прав трактористам без экзамена

Суд признал бывшего начальника отдела гостехнадзора регионального Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Александра Червякова виновным в том, что он продавал права на управление трактором без экзаменов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По информации ведомства, Червяков создал образовательное учреждение, где выдавались удостоверения тракториста-машиниста. Должность директора он предложил своему знакомому, а должность мастера там занял внештатный инженер-инспектор отдела гостехнадзора.

«Подельники Червякова заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, а потому материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство», — уточнили в прокуратуре.

Гособвинитель просил назначить Червякову наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф миллион рублей, однако чиновника отправили в колонию на 10 лет и назначили ему штраф в полмиллиона рублей. Свою вину он не признал и свалил всё на подельников.