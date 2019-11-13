В Екатеринбурге чиновницу оштрафовали за присвоение 200 тысяч рублей

Ленинский суд Екатеринбурга признал экс-директора свердловского МФЦ Наталью Лунегову виновной в незаконном начислении премии самой себе, пишет 66.ru.

При проверке министерством экономики МФЦ в части предоставления государственных и муниципальных услуг вскрылась сложная схема премирования руководства учреждения. Материалы проверки ревизоры передали правоохранителям, которые в ноябре 2017 года возбудили против Натальи Лунеговой уголовное дело по факту «превышения должностных полномочий» и «присвоения, совершённого лицом с использованием своего служебного положения».

Согласно материалам дела, Лунегова своим приказом внесла изменения в Положение об оплате труда сотрудников МФЦ, а также издала приказ «О выплате единовременного денежного поощрения за 2016 год», на основании которого начислила себе премию размером более 200 тысяч рублей. По закону подобное премирование обязано пройти согласование с учредителем МФЦ — министерством экономики.

Лунегова отказалась признавать вину: по её словам, премию себе и другим сотрудникам МФЦ она начислила с одобрения Минэкономики области.

«Поскольку к концу 2016 года в МФЦ сформировалась экономия фонда оплаты труда, средства были частично распределены между всеми работниками. Выплаты получили 1825 сотрудников МФЦ, в том числе и сама Лунегова. Учредитель МФЦ — Министерство экономики Свердловской области — выплаты премий из экономии фонда оплаты труда согласовало и одобрило», — заявил адвокат обвиняемой Андрей Бочкарёв.

Ленинский суд Екатеринбурга признал вину чиновницы, Лунегову приговорили к наказанию в виде лишения права занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок три года, а также штрафа в размере 150 тысяч рублей.