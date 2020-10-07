В Екатеринбурге будут судить экс-сотрудницу колл-центра, сумевшую вывести с Ozon 1,3 млн рублей

В Чкаловский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело 32-летней женщины, которая принимала звонки клиентов Ozon и с помощью служебных данных вывела более 1,3 млн рублей со счетов клиентов интернет-магазина, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, обвиняемая работала с Ozon по договору возмездного оказания услуг: она принимала, регистрировала входящие звонки и давала первичную консультацию клиентам. От компании она получила логин и пароль для входа в систему; используя эти данные, она вошла в систему под своей учётной записью и перевела некоторые денежные средства на подконтрольный ей пользовательский счёт, описали механизм в пресс-службе прокуратуры региона.

Затем, чтобы скрыть свою причастность к переводу денег, она создала фейковый пользовательский аккаунт, на который впоследствии переводила деньги. В прокуратуре отметили, что женщина пользовалась не только своим логином и паролем.

«Зачастую обвиняемая, понимая механизм формирования логина учётной записи оператора интернет-магазина, подбирала пароли учётной записи других операторов, получала возможность управления движением электронных денежных средств якобы от имени других операторов и осуществляла перевод электронный денег на подконтрольный ей счёт», — сказали в ведомстве.

Переводы средств на подконтрольные счета она совершала с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года.

Женщину обвиняют по части 2 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, из корыстной заинтересованности»), пунктам «в», «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая в отношении электронных денежных средств, в том числе в крупном размере»).