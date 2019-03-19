В Екатеринбурге будущих пенсионеров обучат промышленному дизайну и виртуальному мерчендайзингу

Екатеринбург стал пилотной площадкой для программы профессиональной «перезагрузки» по стандартам WorldSkills для россиян предпенсионного возраста. Программа даст возможность людям старшего поколения получить востребованные и перспективные на рынке труда навыки и знания.

Как сообщает информационный портал Свердловской области, программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В пилотном этапе принимают участие девять городов семи регионов России: Казань, Великий Новгород, Боровичи, Тюмень, Тобольск, Реутов, Екатеринбург, Томск и Москва. В первом этапе проекта принимают участие более 400 человек со всей России. Они смогут выбрать интересующие их знания из 39 программ по 27 компетенциям. К примеру, участники проекта смогут освоить мехатронику, промышленный дизайн, виртуальный мерчендайзинг и другие современные профессии. Ожидается, что в апреле список компетенций будет расширен до 116.

«Программы Ворлдскиллс, разработанные на основе мировых стандартов, помогут сотрудникам, обладающим ценным многолетним опытом и стажем, упрочить свои позиции на предприятии, получить конкурентные преимущества на рынке труда или даже вовсе “перезагрузить” свою личную карьеру, — подчёркивает генеральный директор союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” Роберт Уразов. — Люди в возрасте с активной жизненной позицией вполне могут освоить новые компетенции, причём в соответствии со всеми международными требованиями, что, конечно, является несомненным плюсом для работодателей».

Участники образовательной программы WorldSkills смогут выбрать удобный график обучения — с отрывом или без отрыва от работы. Возможен формат удалённого обучения, но лишь по некоторым компетенциям, поскольку стандарты WorldSkills ориентированы на освоение практических навыков. Обучение будет бесплатным, проект рассчитан до 2024 года.

5 апреля 2019 года будет открыта регистрация на сайте программы. По итогам учёбы каждый участник, помимо документа об обучении, получит «Скиллс паспорт». Это новый на рынке труда и уже признанный ведущими работодателями страны сертификат актуальных профессиональных умений человека.