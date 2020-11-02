В Екатеринбурге больных сифилисом отправили домой из-за пациентов с коронавирусом

В Екатеринбурге Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии на улице Щербакова полностью отдадут под пациентов с коронавирусом, из-за этого по домам отправили всех пациентов НИИ, включая больных сифилисом, со ссылкой на пациентов пишет E1.ru.

«Нас здесь девятнадцать человек, у всех сифилис в разной форме… Ещё вчера вечером процедуры проводили, а утром отказались ставить уколы и попросили за полчаса освободить палаты», — сказал один из пациентов.

В региональном оперативном штабе отметили, что пациенты НИИ «получат необходимую помощь в областном кожвендиспанере и в ГБ № 2».

На прошлой неделе решение передать НИИ под коронавирусный госпиталь критиковал юрист Андрей Еланцев — по его словам, в институте работают уникальные специалисты, «единственные в своём роде на всём Урале, кто умеет лечить различные заболевания».

«В том числе детские (целый этаж под детей). Я уже не говорю про лечение беременных, больных венерологией. Этим спецам предложили уволиться или продолжить работать в красной зоне», — писал Еланцев в Facebook.

«Люди с неизлечимыми кожными заболеваниями выпинываются из больницы. Дети с больной кожей — соответственно также. Им со своими болезнями обратиться больше некуда и не к кому. То есть они полгода-год должны мучиться со своими непереносимыми болями. Для понимания: очередь в институт — на два месяца вперёд», — добавил юрист.

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 36 766 больных COVID-19. Под коронавирусные госпитали перепрофилируют всё больше медицинских учреждений.