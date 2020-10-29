В Екатеринбурге институт дерматологии перепрофилировали в госпиталь для пациентов с коронавирусом

Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии на Щербакова, 8 попал в список учреждений, где создали резервные койки для лечения больных коронавирусом, со ссылкой на оперштаб по борьбе с COVID-19 пишет 66.ru.

«Региональный Минздрав делает всё необходимое, чтобы экстренная и плановая помощь пациентам в Свердловской области сохранялись в полном объёме. Больные перенаправляются в другие лечебные учреждения по профилю в соответствии с планами маршрутизации», — сообщили в региональном оперативном штабе.

При штатной работе НИИ дерматовенерологии его сотрудники, в частности, занимаются изучением эпидемиологии, патогенеза и разработкой современных технологий диагностики, профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путём, и их осложнений, хронических дерматозов, микотической инфекции и иммунозависимых заболеваний. Также там апробируют новые отечественные препараты для наружной терапии, ведут разработку научных основ профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путём, и их осложнений, создают новые терапевтические технологии, наружные препараты.