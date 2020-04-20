В Екатеринбурге больной COVID-19 с ножом напал на полицейского, сопротивляясь госпитализации

18 апреля при исполнении служебных обязанностей ножевое ранение получил участковый ОП № 4 Екатеринбурга. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицейский был травмирован местным жителем, который узнал об обязательной госпитализации из-за подтверждённого коронавируса.

«Старший участковый уполномоченный оказывал содействие коллегам из Роспотребнадзора по обеспечению охраны общественного порядка при принудительном доставлении гражданина 1963 года рождения в медицинское учреждение на машине скорой помощи. На законные требования проследовать в инфекционный бокс ГКБ № 40 гражданин среагировал крайне неадекватно, не желая ехать в клинику. Он неожиданно схватил нож и набросился на полицейского, неоднократно пытаясь при этом его порезать. Участковый сумел отразить атаку, но без ранения, к сожалению, не обошлось. Майору была причинена травма колюще-режущим предметом в области предплечья. На адрес пришлось вызывать подкрепление. В итоге наряд группы немедленного реагирования территориального ОВД задержал дебошира и сопроводил до неотложки. Пострадавшему полицейскому госпитализация, к счастью, не потребовалась», — отметил Горелых.

В настоящее время по факту применения насилия в отношении представителя власти проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Агрессору грозит лишение свободы до пяти лет.